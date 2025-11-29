Batman'da Drone Destekli Trafik Denetimi

Batman'da Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla çığır açan bir denetim gerçekleştirdi. Drone destekli bu özel denetimde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler havadan görüntülenerek anında tespit ederek uyarıldı.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirerek Denetimlerde sürücüler emniyet kemeri takma ve araç kullanırken cep telefonu kullanmama konularında bilgilendirilerek uyarıldı.

Cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takılı olmayan vatandaşlardan Şehmus Barlak, "Telefonla konuşurken beni uyardılar bir daha olmasın diyerek beni uyardılar ceza kesmediler. Urdan tüm şoför arkadaşlarıma sesleniyorum ben yaptım siz yapmayın bu uygulama sayesinde emniyet kemerimi takmadan yola çıkmıyorum. Telefon geldi zaman bile artık yol kenarında durup görüşmelerimi yapıyorum" dedi.

Sabri Avşar, "Jandarma ekiplerin yaptığı uygulama çok iyi bir uygulamadır. Bu uygulamayı bizim için yapıyorlar emniyet kemeri hayat kurtarıyor ve araç kullanırken asla telefonla konuşmamak gerekir" diye konuştu.

İsmail Öner, "Kontrolün olması sürekli iyi bir şeydir. Bu uygulamalar caydırıcı olduğu için vatandaşta bunlara zorunlu olarak ayak uyduruyor. Sonuçta bizim hayatımız için iyi bir uygulamadır. Bütün devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN