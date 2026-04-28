Batman'da domuz dehşeti: Yayaya çarpıp yaraladı, trafiğin altını üstüne getirdi

Batman'da akşam saatlerinde kent merkezine inen domuz, ortalığı altüst etti. Yayaya çarpıp yaralanmasına neden olan domuz, merkezdeki trafiği kilitledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, şehir merkezine indi. Kentin en işlek noktası olan Turgut Özal Bulvarı'na kadar gelen domuz, yolda yürüyen bir vatandaşa hızlıca çarparak yaralanmasına neden oldu. Hızını alamayan domuz, akan trafikte koşmaya devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılırken, yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan kargaşa, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - BATMAN

