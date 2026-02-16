Batman'da 12 dosyadan aranan şahıs yakalandı

Batman'da hakkında farklı illerde 12 ayrı dosyadan arama kaydı bulunan ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 13 Şubat 2026 günü Batman'da Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde yapılan uygulama sırasında Y.T. isimli şahıs durduruldu. Şahsın, kontrol esnasında abisine ait kimlik kartını ibraz ettiği öğrenildi. Ekiplerin GBT sorgulaması yapacağı sırada kaçmaya teşebbüs eden şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede Y.T.'nin farklı illerde 12 ayrı 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca şahsın 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından adli mercilere sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN