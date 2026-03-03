Batman'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hayatını kaybeden kişinin Emrah Çiftçi olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin yakınında uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bazı materyallerin bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çiftçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı