Batman'da Çocukları Tarafından Rehin Alınan Aile Kurtarıldı

Batman'da Çocukları Tarafından Rehin Alınan Aile Kurtarıldı
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Batman'ın Sason ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aile kurtarıldı.

Batman'da çocukları tarafından tahra ile rehin alınan anne, baba ve kızları kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın tahra ile rehin aldığı annesi, babası ve kız kardeşi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yaylatepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.G.(30), kaldıkları evde annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye polis ile özel hareket polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından evden itfaiyenin sepetli aracıyla aşağı indirildi.

M.Ö.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa
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