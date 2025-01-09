Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı
Batman'da arkadaşlarıyla saklambaç oynarken iki duvarın arasında sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekiplerin duvarı kırarak kurtarmaya çalıştığı çocuk, "Ağabey bitmedi mi daha?" diyerek ağladı. Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Batman'da Güneykent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, iki duvarın arasındaki dar boşluktan geçmeye çalıştı. Çocuğun kafası iki duvarın arasında sıkıştı.
DUVARA SIKIŞAN ÇOCUĞUN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu duvarı kırıp çocuğu kurtarmayı başardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
"AĞABEY BİTMEDİ Mİ DAHA?"
Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çocuğun ise ağlayarak "Ağabey bitmedi mi daha?" diye sorduğu anlar yer aldı.