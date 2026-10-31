Batman'da çarpışan araçlardan hafif ticari olanı evin bahçe duvarına çarptı

Batman'da çarpışan araçlardan hafif ticari olanı evin bahçe duvarına çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari araç kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Batman'da otomobille çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı