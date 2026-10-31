Batman'da çarpışan araçlardan hafif ticari olanı evin bahçe duvarına çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman'da otomobille çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı