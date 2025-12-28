Haberler

Gercüş'te çamura saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Gercüş ilçesinde karla karışık yağmur sonrası çamura saplanan pikap, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçta bulunan üç kişi, yapılan müdahale ile sağ salim tahliye edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çamura saplanan araba ve araçta bulunan 3 kişi, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçe genelinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran karla karışık yağmur yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyü kırsalında Şırnak'a gitmekte olan pikap çamura saplandı. İhbar üzerine adrese Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri sevk edildi. Pikap, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aracın içinde bulunanlar, ekiplere teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

