Gercüş'te çamura saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı
Gercüş ilçesinde karla karışık yağmur sonrası çamura saplanan pikap, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçta bulunan üç kişi, yapılan müdahale ile sağ salim tahliye edildi.
İlçe genelinde akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran karla karışık yağmur yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyü kırsalında Şırnak'a gitmekte olan pikap çamura saplandı. İhbar üzerine adrese Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri sevk edildi. Pikap, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Aracın içinde bulunanlar, ekiplere teşekkür etti. - BATMAN