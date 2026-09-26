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Batman'da buğday yüklü kamyonla servis minibüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Batman'da buğday yüklü kamyonla servis minibüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Batman TPAO Bulvarı Çöplük Kavşağı'nda buğday yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Batman TPAO Bulvarı Çöplük Kavşağı'nda buğday yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyon ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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