Batman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 20 yaşındaki Y.D. göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

