Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Batman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Y.Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs, Y.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Y.Ç., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN