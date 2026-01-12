Haberler

Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Batman'da 4 katlı bir binanın balkonundan düşen 22 yaşındaki M.C., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Batman'da 4 katlı bir binanın balkonundan düşen 22 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın balkon kısmında dengesini kaybeden 22 yaşındaki M.C., sert zemine düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
