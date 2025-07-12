Batman'da 6. Katında Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok

Batman'da 6. Katında Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok
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Batman'ın Belde Mahallesi'nde bulunan Tırman Park Sitesi'nde, 6. katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı gerçekleşmezken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Belde Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Tırman Park Sitesi 6. katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. katta bulunan bir meskende yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevre dairelere sıçramasını engelledi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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