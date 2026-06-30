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'Splinter ustalar' kapıştı, o anlar kamerada

'Splinter ustalar' kapıştı, o anlar kamerada
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Batman'da gece saatlerinde iki farenin sokak ortasında karşı karşıya gelerek dövüşür gibi mücadele ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada 'Splinter ustalar kapıştı' yorumlarıyla ilgi gördü.

Batman'da gece saatlerinde iki farenin sokak ortasında karşı karşıya gelerek adeta dövüşür gibi mücadele ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada çizgi film karakteri olan "Splinter ustalar kapıştı" yorumlarıyla ilgi gördü.

Gece saatlerinde bir sokakta karşılaşan iki fare, birbirlerine saldırdı. Dakikalarca süren mücadelede zaman zaman arka ayakları üzerinde doğrularak karşı karşıya gelen fareler, izleyenlere aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler sundu. Olayı gören vatandaşlar, ilginç anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar çizgi film karakteri Usta Splinter'a gönderme yaparak, "Splinter ustalar kapıştı" yorumlarında bulundu.

Görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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