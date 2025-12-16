Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan araması bulunan 17 şahıs yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca 1-15 Aralık 2025 tarihleri arasında nitelikli suçlardan aranan şahısların toplumdan arındırılmasına yönelik yapılan operasyonlarda Batman merkez ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - BATMAN