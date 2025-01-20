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Batman'da 12 Yaşındaki Çocuk Kazayla Annesini Vurdu

Batman'da 12 Yaşındaki Çocuk Kazayla Annesini Vurdu
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Batman'ın Kozluk ilçesinde av tüfeği ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, kazara annesini vurdu. Ağır yaralanan anne hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da 12 yaşındaki çocuk kazayla annesini vurdu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, kazayla annesini vurdu. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Batman'ın Kozluk ilçesinde bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki B.C.A., yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazayla annesi Gülcan A.'yı yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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