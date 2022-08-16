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Son dakika haberleri... Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü dere yatağına uçtu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü dere yatağına uçtu. Kazada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin'den Batman istikametine gitmekte olan 46 yaşındaki Khlıd Obaıd Majee yönetimindeki 127 345 DHK plakalı Kia markalı otomobil Gercüş ilçesinde çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına uçarak takla attı. Kazada khalıd obaıd ve yanında bulunan Farhad Muhammed yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gercüş devlet hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından iki Irak vatandaşı Batman Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - 3. Sayfa

Mardin Batman Gercüş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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