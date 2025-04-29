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Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bataklığa Saplanan İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalındaki bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında ineğin sağlığına özen gösterildi.

Adana'da sulama kanalında oluşan bataklığa saplanarak mahsur kalan inek itfaiye tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesinde bir inek sulama kanalında oluşan bataklığa saplandı. Çevredeki vatandaşlar mahsur kalan ineği görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler, bataklıkta hareket edemeyen ve her geçen dakika daha da çamura gömülen hayvanı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Zamanla yarışılan kurtarma operasyonu sırasında ineğin zarar görmemesi için özel halatlar kullanıldığı ifade edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mahalle sakinleri, başarılı kurtarma çalışması nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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