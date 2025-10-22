Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında verilen beraat kararına karşı, istinaf başvurusu yapılacağını açıkladı.

MİNGUZZİ DAVASINDA İKİ SANIĞA BERAAT

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Beraat kararına itiraz eden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni açıklama geldi. Açıklamada, beraat kararlarının mütalaaya aykırı olduğunu belirterek, istinaf başvurusu yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24.01.2025 tarihinde İstanbul İli Kadıköy İlçesinde Salı pazarında Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.) hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak; Suça Sürüklenen Çocuk (A.Ö. ve M. A. D.) hakkında ise çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan büyük bir titizlikle soruşturma yürütülmüş ve iddianame tanzim edilerek İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır.

SAVCILIK, İSTİNAF BAŞVURUSU YAPACAK

Mahkemece yapılan 21/10/2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.)'nin çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e, 31/3, 63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D)'nin ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir.

Daha önceki basın açıklamamızda belirtildiği üzere, mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin olarak; Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D)'nin beraat ve tahliye kararlarına karşı Mahkeme hükmünün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren Başsavcılığımızca CMK'nın 273/1. maddesinde belirtilen iki haftalık azami istinaf kanun yolu süresi dolmadan ivedi olarak kanun yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."