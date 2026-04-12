Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından adli soygun iddialarına ilişkin yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, O.Ç. isimli zabıt katibine yönelik adli soygun iddialarının gerçeği yansıtmadığını, olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O.Ç tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen adli soygun haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi O. Ç. tarafından, kolluktan gelen toplam 501.860 lira, 350 Dolar, 60 Sterlin parayı, Ankara Adli Emanet Bürosuna göndermeyerek ve bankaya yatırmayarak uhdesine aldığı ve olay ortaya çıkınca da soruşturma aşamasında yukarıda belirtilen miktarların tamamını ödeyerek kamu zararını tazmin ettiği, olayla ilgili olarak soruşturmanın titizlikle yürütülerek zincirleme şekilde zimmet suçundan TCK m.247/1, 43/1, 248/2-1. cümle hükümleri uyarınca cezalandırılması istemiyle 04/03/2026 tarihli iddianame ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının açıldığı ve yargılamanın devam ettiği gibi adli emanet bürolarıyla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı