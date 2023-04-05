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Başörtülü kadınlara hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Başörtülü kadınlara hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de başörtülü kadınlara hakaretler ettiği videoyla gündem olan kadın, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Eskişehir'de başörtülü kadınlara hakaretler ettiği videoyla gündem olan kadın, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden ve sözlü saldırıda bulunan bir kadın, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Videonun sosyal medyada defalarca paylaşılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen A.E. isimli kadın, ekiplerin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma' suçu çerçevesinde gözaltına alınan A.E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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