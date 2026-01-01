Haberler

Ankara'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan evine dönen 8 yaşındaki Davut E., başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar çocuğu kurtarırken, sağlık ekipleri de hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan evine dönen bir çocuk, başıboş köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, dün Atıfbet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan evine dönen 1. sınıf öğrencisi Davut E. (8), başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

