Baskil'de Kuyuya Düşen Keçi ve Koyunlar Kurtarıldı

Baskil'de Kuyuya Düşen Keçi ve Koyunlar Kurtarıldı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde yol kenarındaki kuyuya düşen keçi ve koyunlar, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Olay sonrası hayvanlar, sahibine geri teslim edildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde keçi ve koyunlar yol kenarındaki kuyuya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, hayvanları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Elazığ'ın Baskil ilçesi yolu üzerinde keçi ve koyunlar, yol kenarındaki kuyuya düştü. Hayvanların kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, titiz bir çalışma sonucu hayvanları bulundukları kuyudan çıkardı. Kurtarılan keçi ve koyunlar, ardından sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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