Basketbolcu Bryant Dunston'un kullandığı aracın üzerine tır dorsesi devrildi

Bakırköy'de tırın üst geçide çarpmasıyla dorse kısmı, Amerikalı basketbol oyuncusu Bryant Dunston'un kullandığı aracın üstüne düştü. Dunston kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 13.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sinan Özer kontrolündeki 34 VN 1727 plakalı TIR'ın, Marmaray geçidine çarpması sonucunda dorse kısmı yerinden çıkarak Amerikalı basketbol oyuncusu Bryant Dunston'un kullandığı 34 EAE 848 plakalı aracın üstüne düştü. Dunston, kaza sonrasında çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı olarak araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tecrübeli basketbol oyuncusunu hastaneye kaldırırken, cadde üzerinde yol tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Kaza sonrasında konuşan tır şoförü, "Cadde üzerinde seyir halindeydim. Trafik işaretinde yükseklik 4 metre yazıyordu. İlk üst geçidi kurtardı ama ikincisinde yol meyilliydi, oraya çarptım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Baktığımda araç içerisinde bir kişi vardı ama Allah'tan onda bir şey yoktu. Sürücüyü araç içerisinden çıkardıktan sonra telefonda birisi ile konuştu. Daha sonra ambulans gelerek adamı hastaneye götürdü. Durumu ağır değildi, sadece kafasında hafif bir kanama vardı" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL