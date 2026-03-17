Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 87 şüpheliden 29'u tutuklandı. Yüzlerce kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Başkentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 -14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan zanlılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir tohumu, 620 ecstasy, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram bonzai, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
