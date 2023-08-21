Başkentte otomobil önce motosiklete sonra ise reyonlara çarptı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir otomobil önce motosiklete ardından dükkan önünde bulunan reyonlara çarptı.

Edinilen bilgilere göre, olay Etimesgut İlçesi Ahi Elvan Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 06 RLG 55 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrilirken otomobil ise savrularak bir dükkanın önünde bulunan reyonlara çarptı. - ANKARA