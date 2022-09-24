Sürücü yanan aracını kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı Başkent'te bir sürücü seyir halindeyken yanmaya başlayan aracını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Sürücü yanan aracını kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı

ANKARA - Başkent'te bir sürücü seyir halindeyken yanmaya başlayan aracını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Panik dolu o anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir sürücünün seyir halindekiyken aracında yangın çıktı. Neden çıktığı henüz belli olmayan yangını müdahale etmek isteyen sürücü, araçtaki yangın tüpünün alevlerin olduğu yere püskürttü. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.