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Başkent'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Başkent'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde seyir halindeyken motor bölümü alev alan otomobil, kısa sürede yanarak küle döndü. Sürücü yangını fark ederek aracını durdurdu ve itfaiye, olaya müdahale etti.

Başkent'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Alınan bilgiye göre, D-140 karayolunda Ayaş ilçesinden merkez istikametine seyreden otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden sürücü otomobili durdurarak aşağıya indi. Otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Araç tamamen kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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