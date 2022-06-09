Başkent'te servis minibüsü devrildi;15 yaralı - Haberler

Başkent'te servis minibüsü devrildi;15 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Çubuk Karayolu Esenboğa Mahallesi mevkiinde servis minibüsü devrildi. Kaza sonucu servis aracında bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ankara ve Çubuk'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Neslihan Demirer/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa