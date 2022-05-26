Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı - Haberler

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Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.

Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana gelen kazada, hareket halindeki belediye otobüsünün freni boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki araçlara çarptı. 7 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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