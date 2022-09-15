Kahreden görüntüler Ankara'da çekildi! Evsiz şahıs, sokak ortasında ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde henüz kimliği tespit edilemeyen evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın yüzüne sert bir cisimle vurulduğunu tespit etti. Bu gelişmenin ardından ekipler cansız bedeni morga kaldırdı.

Ankara'da 30'lu yaşlarda olan evsiz bir şahsın yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YÜZÜNE SERT BİR CİSİMLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, hayatını kaybettiği ve sert bir cisimle yüzüne darbe aldığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, Adlı Tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.