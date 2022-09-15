Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahreden görüntüler Ankara'da çekildi! Evsiz şahıs, sokak ortasında ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Çankaya ilçesinde henüz kimliği tespit edilemeyen evsiz bir adamın cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın yüzüne sert bir cisimle vurulduğunu tespit etti. Bu gelişmenin ardından ekipler cansız bedeni morga kaldırdı.

Ankara'da 30'lu yaşlarda olan evsiz bir şahsın yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YÜZÜNE SERT BİR CİSİMLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, hayatını kaybettiği ve sert bir cisimle yüzüne darbe aldığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni, Adlı Tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkent'te bimekan şahsın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - 3. Sayfa

Çankaya Ankara evsiz 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title