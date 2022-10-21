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Başkent'te eşini ve kayınpederini vuran şahıs intihar etti

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te eşini ve kayınpederini vuran şahıs intihar etti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınpederini vurduktan sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınpederini vurduktan sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Kırıkkale yolu Elmadağ girişinde meydana gelen olayda bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurdu. Şahıs daha sonra kendini de vurarak hayatına son verdi. Bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Elmadağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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