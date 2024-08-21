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Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 30 koyundan 19'u telef oldu. Köpeklerin saldırısı sonucunda Vedat Cengiz'e ait ağılda büyük bir maddi zarar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir ağıldaki 19 koyun telef oldu.

Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu

SOKAK KÖPEKLERİ, 19 KOYUNU TELEF ETTİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Karabulak Mahallesi Karlı mezrasında dün Vedat Cengiz'e ait ağıla başıboş sokak köpekleri saldırdı. Köpekler, 30 koyundan 19'unu telef etti.

Maddi zarara uğrayan Cengiz, tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vedat Cengiz 3-sayfa Kulp Hayvan Hakları Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Namik Ayyilmaz:

Böyle haberim olur !!! Meday ne hale gelmiş

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