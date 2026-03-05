Haberler

Başakşehir'de yarım bırakılan yol çalışması kazaya neden oldu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolda bulunan çukura girerek dengesini kaybedip yere düştü. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolda bulunan çukura girerek yere düşen motosiklet sürücüsü araç kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda bulunan çukura giren motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek cadde üzerine düştü. Kaza anı aynı yönde ilerleyen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yoldaki çukura girmesiyle birlikte kontrolünü kaybederek düştüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
