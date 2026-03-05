Başakşehir'de yarım bırakılan yol çalışması kazaya neden oldu
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolda bulunan çukura girerek dengesini kaybedip yere düştü. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Olay, Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda bulunan çukura giren motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek cadde üzerine düştü. Kaza anı aynı yönde ilerleyen başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün yoldaki çukura girmesiyle birlikte kontrolünü kaybederek düştüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı