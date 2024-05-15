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Başakşehir'de Metro Durağının Yanında EYP Düzenekleri Bulundu

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Başakşehir'de metro durağının yanında bulunan duvara konulmuş basit bir EYP düzeneği polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. EYP daha sonra incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başakşehir'de metro durağının yanında bulunan duvara konulmuş basit bir EYP düzeneği polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. EYP daha sonra incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

M3 Bakırköy Sahil - Kayaşehir Merkez Metro Hattının Başakşehir'de bulunan Turgut Özel durağı'nın yanındaki Esenler Sanayi Sitesi duvarının içinde cisim gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp Bomba İmha Ekibi görevlilerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı çalışmasında poşetin içinde basit bir EYP düzeneği olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin ve bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda düzenek incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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