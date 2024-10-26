Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de Kaza: Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir İkitelli Sanayi Bölgesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla attı ve ağaçlara çarptı. Sürücü hafif yaralanırken, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Başakşehir'de kaza: 2 araç çarpıştı, biri takla atarak yan döndü

İSTANBUL - Başakşehir'de 2 otomobilin karıştığı kazada, bir araç ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada takla atan otomobil yan dönerken, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zekihan Çevik idaresindeki 34 ZC 0071 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken Cihan Ünal idaresindeki 34 DMS 99 plakalı lüks cip 18. Cadde'den bulvara bağlandı. O esnada 2 otomobil çarpışırken, bir otomobil savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce refüjde bulunan 3 ağaca vurdu ardından takla atarak yan döndü. 2 ağacı yerinden söken otomobilin içindeki Zekihan Çevik hafif şekilde yaralandı. Çevik kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan diğer sürücü Cihan Ünal ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir süre trafik aksarken kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Başakşehir'de Kaza: Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Başakşehir Otomobil İkitelli 3-sayfa Sağlık Kaza

Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

 İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar
Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.