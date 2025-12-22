Başakşehir'de kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı

Başakşehir'de kaldırımda yürüyen vatandaşlara seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık 2025 tarihinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin neden olduğu kazada birden fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazaya karışan aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin aniden kaldırıma çıkarak yayaları savurduğu, çevredeki vatandaşların ise panik içinde yardıma koştuğu anlar yer aldı. - İSTANBUL