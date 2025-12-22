Haberler

Başakşehir'de kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı

Güncelleme:
20 Aralık 2025 tarihinde Başakşehir'de kaldırımda yürüyen vatandaşlara seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda birden fazla kişi yaralandı ve polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Başakşehir'de kaldırımda yürüyen vatandaşlara seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık 2025 tarihinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin neden olduğu kazada birden fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazaya karışan aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin aniden kaldırıma çıkarak yayaları savurduğu, çevredeki vatandaşların ise panik içinde yardıma koştuğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
