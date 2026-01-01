Haberler

Başakşehir'de binaya saplanan vincin çıkartılma çalışmaları 5 saattir devam ediyor

Güncelleme:
Başakşehir'de bir iş makinesinin çektiği tırın arkasındaki vinç düştü. Olayda 2 araç ve bir bina hasar gördü. Ekipler, 30 kişiyi güvenli alana tahliye edip vinci çıkarmak için 5 saatlik zaman diliminde çalışmalara devam ediyor.

Başakşehir'de iş makinesinin çektiği tırın arkasında taşınan bir vinç düşerek 2 araca ve bir binaya çarpmıştı. Dev vinci binadan çıkarma çalışmaları 5 saattir sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İş makinesinin çektiği tırın arkasında taşınan bir vinç düşerek 2 araca ve bir binaya çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edilmişti. Ekipler olası bir çökme riskine karşı 4 daire ve 3 dükkandan oluşan binayı boşaltarak 30 kişiyi güvenli alana tahliye etti. Dev vinci binadan çıkarma çalışmaları vinç operatörleri ve itfaiye ekiplerinin koordinesinde titizlikle yürütülüyor. Cadde güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar 5'nci saatte devam ediyor

Sabah saatlerinde gerçekleşen kaza sonucunda ekipler binaya saplanan vincin kontrollü şekilde çıkartılması için çalışma başlattı yapılan çalışmalar 5 saattir devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
