Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı, 5 yolcu yaralandı

Başakşehir'de seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı. 5 yolcu yaralanırken, 2 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaza, 07.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habipler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta yavaşlayan 33G İETT otobüsüne 79KM kodlu İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpan otobüse ise 79GE kodlu bir başka İETT otobüs daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içindeki yolcular savruldu. 5 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsler çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazaya karışan 3 otobüsün ikisi kullanılamaz hale geldi. Kazayla soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL