Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı, 5 yolcu yaralandı

Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 5 yolcu yaralanırken, iki otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, 07.00 sıralarında Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habipler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta yavaşlayan 33G İETT otobüsüne 79KM kodlu İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpan otobüse ise 79GE kodlu bir başka İETT otobüs daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içindeki yolcular savruldu. 5 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsler çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazaya karışan 3 otobüsün ikisi kullanılamaz hale geldi. Kazayla soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
