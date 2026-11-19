Bartın Ulus-Pınarbaşı karayolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu, ekipler çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Ulus ile Kastamonu Pınarbaşı'nı bağlayan karayolu, kuvvetli yağışların ardından heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 saat önce kapanan yolda ekipler ulaşımı açmak için çalışma başlatırken, heyelan anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bartın-Kastamonu karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini bağlayan karayolunda kuvvetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen, ağaç, kaya ve toprak parçaları nedeniyle yol yaklaşık 2 saat önce yol ulaşıma kapandı. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması esnasında da heyelan devam ederken, heyelan anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi