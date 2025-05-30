Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 23 tutuklama talebi

Bartın merkezli İstanbul ve Kütahya illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi), suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçlarına ilişkin olarak yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon kararı alındı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin insanlardan banka hesap bilgileri, GSM hatları ve kripto hesapları satın aldıkları, bu bilgileri yasa dışı bahis sitelerinde kullandırdıkları ve bu yolla yüksek miktarda kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bartın merkezli İstanbul ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'da gözaltında bulunan 24 şüpheliden 23'ü ifadelerinin ardından dün tutuklama talebiyle, 2'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gözaltındaki bir şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. - BARTIN