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Bartın'ın Ulus ilçesinde ahşap ev yangını

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyünde Hüseyin Yıldız'a ait iki katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, komşuların yardımıyla kontrol altına alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, anne ve kızının yardımına komşuları yetişti.

Olay, ilçeye bağlı Çerde köyünde meydana geldi. Hüseyin Yıldız'a ait iki katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, evde bulunan Fatma Yıldız (86) ve kızı A.Y. ile ahırdaki hayvanların yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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