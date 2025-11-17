Haberler

Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Bartın Barış Gazetesi'nin sahibi ve 84 yaşındaki duayen gazeteci Hikmet Sönmez, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi yarın Zonguldak Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Bartın'ın duayen gazetecilerinden Hikmet Sönmez evinde ölü bulundu.

Orduyeri Mahallesi 678. sokak Şirinyuva Sitesi'nde oturan Bartın Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez evinde ölü bulundu. 84 yaşındaki Sönmez'in yakınları tarafından evde cansız halde bulunmasının ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede Sönmez'in ayağındaki varisin kanaması sonucu düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hikmet Sönmez'in cenazesinin yarın Zonguldak Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
