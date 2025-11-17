Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

Bartın'ın duayen gazetecilerinden Hikmet Sönmez evinde ölü bulundu.

Orduyeri Mahallesi 678. sokak Şirinyuva Sitesi'nde oturan Bartın Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez evinde ölü bulundu. 84 yaşındaki Sönmez'in yakınları tarafından evde cansız halde bulunmasının ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede Sönmez'in ayağındaki varisin kanaması sonucu düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hikmet Sönmez'in cenazesinin yarın Zonguldak Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi. - BARTIN