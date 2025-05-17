Bartın'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Bartın'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde aile içi bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda Mehmet Demirci, eniştesi ve kız kardeşine ateş açarak kurşunların isabet etmesi sonucu iki kişiyi öldürdü, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Bartın'daki arazi kavgasında ölü sayısı 3'e çıktı

BARTIN - Bartın'ın Kozcağız beldesinde aile üyeleri arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah ve kız kardeşi Havva Demirci çifti arasında tartışma başlamış, kavgaya dönüşen olayda Mehmet Demirci, evinden aldığı tüfeğiyle eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine ateş açmıştı. Kurşunların isabet ettiği Demirci çifti olay yerinde hayatını kaybederken Erhan Demirci de ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Erhan Demirci de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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