Bartın'da Yağış Nedeniyle Viyadükten Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Bartın'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil viyadükten uçarak kayalıklara düştü. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin viyadükten uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıcaşile'den Bartın istikametine seyir halindeki U.E. idaresindeki 78 BJ 062 plakalı otomobil, karayolunun 38. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak viyadükten uçtu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık alana düşen otomobilin sürücüsü, kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayalıklarda durabilen araç vinç yardımıyla kurtarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN



