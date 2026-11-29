Bartın'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Kozcağız beldesi ile Zonguldak'ın Perşembe beldesini bağlayan kara yolundaki Bedil Kavşağı'nda üç farklı yönden gelen 3 araç çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Bartın'da üç farklı yönden gelen 3 araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bartın'ın Kozcağız beldesi ile Zonguldak'ın Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolu Bedil Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Perşembe istikametinden gelen A.E idaresindeki 34 BEĞ 251 plakalı araç, Kozcağız yönünden gelen F.A yönetimindeki 39 ACU 097 plakalı araç ve Hadırlar köy yolundan çıkan Ş.K.'nın kullandığı 74 AGG 627 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sürücülerden A.E. ve aynı araçta bulunan yolcu S.E. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.