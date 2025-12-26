Haberler

Karşı şeride geçen otomobil ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da yağmur sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeritteki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Bartın'da kontrol çıkarak karşı şeride otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü yağmur sonrası kayganlaşan zeminde karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü karşı istikametten Karabük'e seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile çarpıştı. Kurtköy mevkiinde meydana gelen kaza anı ticari aracın kamerasına yansıdı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu! Soygunu şişe ile engelledi

Elazığlı esnaf Hollanda basınına manşet oldu