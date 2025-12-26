Karşı şeride geçen otomobil ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Bartın'da kontrol çıkarak karşı şeride otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü yağmur sonrası kayganlaşan zeminde karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü karşı istikametten Karabük'e seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile çarpıştı. Kurtköy mevkiinde meydana gelen kaza anı ticari aracın kamerasına yansıdı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN