Bartın'da Tırın Konteynerinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bartın'da tırın dorsesindeki konteynerin üstünden düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkisinde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde tırın dorsesindeki konteynerin üstüne çıkan B.K. (41), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşması sonucu ağr yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Konteyneri tırdan indirmeye çalışan B.K.'nın tıra bağlı kemerleri çözmek için konteynere çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN