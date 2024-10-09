Bartın'da Tarihi Camide Yangın: Çatı Tamamen Yandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan tarihi camide elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Çatısı tamamen yanan camide büyük maddi hasar meydana geldi.

Ulus ilçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Miladi 1460 yıllarında Demirci Hasan Dede tarafından yaptırıldığı tahmin edilen caminin çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı tamamen sıçrayan alevler, caminin içerisine de sıçradı. Saat 14.30 sıralarında başlayan yangında, dumanlar gökyüzüne yükselirken, görenler büyük panik yaşadı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, güvenlik güçleri ve vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çatısı tamamen yanan cami de büyük bir maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangınında caminin içerisinde de hasar geldiği öğrenildi. - BARTIN