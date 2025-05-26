Bartın'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Bartın'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
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Bartın'da bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay, Türbe Yolu'nda meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bartın'da Türbe Yolu olarak bilinen Tuna Mahallesi 216. Sokak'ta seyir halinde bulunan B.Ç. yönetimindeki 35 DL 001 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı ardından takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen yaralı sürücünün kazadan yaklaşık 1 saat öncesinde görev yaptığı Bartın Devlet Hastanesi'nden çıktığı öğrenildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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